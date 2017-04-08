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من 30 أبريل لـ18 مايو.. امتحانات نهاية العام بـ"الجيزة"

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من 30 أبريل لـ18 مايو.. امتحانات نهاية العام بـ"الجيزة" من 30 أبريل لـ18 مايو.. امتحانات نهاية العام بـ"الجيزة"

مصراوي Masrawy

محمد كمال الدالي محافظ الجيزة

كتبت- ندى الخولي:

اعتمد اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، مواعيد امتحانات نهاية العام الدور الأول لكافة المراحل التعليمية حيث تبدء الامتحانات اعتبارًا من 30 أبريل وحتى 18 مايو.

فيما تبدء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الفني بأنواعه في 23 أبريل وحتى 11 مايو المقبل.

وقال المحافظ إنه تم مراعاة زيارة بابا الفاتيكان المهمه لمصر وعدم عقد امتحانات يوم 29 أبريل للترحيب بقداسته.

وأضاف: "امتحانات الشهاده الابتدائية تبدء 8 مايو وحتى 11 مايو. والشهادة الإعدادية من 13 مايو وحتى 18 مايو".

من جانبه، قال محمد عبد الهادي القطب، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن امتحانات الصفين الثاني والثالث الابتدائي يومي 30 أبريل و2 مايو. والرابع والخامس الابتدائي من 3 وحتى 7 مايو. والأول والثاني الإعدادى من 30 أبريل وحتى 7 مايو. والقسم المهني من 13 مايو وحتى 18 مايو. والإعدادية المهنيه من 6 مايو وحتى 11 مايو. والأول والثاني الثانوى العام من 3 مايو وحتى 18 مايو.

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مصراوي Masrawy

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