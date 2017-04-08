الحبس 3 سنوات لصاحب شركة أونست لاتهامه بالنصب على المواطنين

كتب -صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، السبت، بالحبس 3 سنوات وكفالة 1000 جنيه لرجل الأعمال إكرامي الصباغ صاحب شركة أونست للتطوير العقاري؛ لاتهامه بالنصب على المواطنين.

وكشفت تحقيقات النيابة أن شركة أونست كانت قد أعلنت عن فتح باب الحجز لعدد من الشاليهات في مشاريع عقارية تملكها بالساحل الشمالي، وتقدَّم المواطنون بطلبات للحجز، وسدَّدوا خلالها أموالًا حسب الاتفاق، ومنحتهم الشركة إيصالات تسلُّم المقدَّم، وحدَّدت موعدًا للتسليم، إلا أنها خالفت شروط التعاقد، ولم يتسلم المتعاقدون الوحدات المتعاقد عليها.