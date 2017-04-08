تأجيل محاكمة الفنانة عبير الشرقاوي في اتهامها بسب وقذف طليقها لـ29 أبريل

كتب -صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، اليوم السبت، تأجيل​محاكمة الفنانة عبير الشرقاوي في اتهامها بسب وقذف طليقها، لجلسة 29 أبريل؛ للإعلان بالادعاء المقابل.

كان طليق الفنانة عبير الشرقاوي قد أقام دعوى قضائية تحمل رقم 9820 لسنة 2016، تتهمها بسبِّه وقذفه في عدة مناسبات، وأنها تعرضت لسِيرته بما ينال من كرامته وسُمعته.

وكانت محكمة جُنح الدقي قد برّأت طارق محمد صلاح الدين "طبيب نفسي"، طليق الفنانة، ومحاميه أحمد عبد الفتاح، من اتهامهما بسبِّ وقذف الفنانة في الدعوى رقم 2466 لسنة 2016