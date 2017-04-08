بالصور .. محافظ القليوبية يطالب بمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تفقد، اليوم السبت، اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، مصانع "وظيفتك جنب بيتك"، بقرية المنشأة الكبرى بكفر شكر، وجمعية يوسف حلمي للأعمال الخيرية، ومعرض الملابس بجوار مجلس المدينة، بحضور الدكتور عبلة عبد اللطيف المستشار الاقتصادي برئاسة الجمهورية، والنائب خالد يوسف عضو مجلس النواب عن دائرة كفر شكر، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس ادارة شركة المياه والصرف الصحي بالمحافظة.

وسلّم المحافظ شهادات تقدير للعاملين، بالجمعية، بمناسبة العيد السنوي الثاني للجمعية، ووجّه لهم تحية شكر وتقدير على دورهم في تنمية المجتمع وتحسين حياة المواطنين بالقرية والقرى المجاورة.

وطالب المحافظ، خلال افتتاح معرض الملابس التابع للجمعية، بتخفيض الأسعار، ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، قائلا: "اكسب قليل تبيع كثير"، مما يعود بالنفع في زيادة خطوط الإنتاج وتشغيل الشباب والخريجين بسبب ثقافة التسويق وزيادة المبيعات.

من جانبهم، طالب أصحاب مصانع وظيفتك جنب بيتك، المحافظ بعدم انقطاع الكهرباء، وقت العمل، والتشغيل، وإثر ذلك، أجرى المحافظ اتصالاً هاتفيًا بالمهندس إبراهيم أبو اليزيد وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية، للتأكيد على عدم قطع التيار الكهربائي على المصانع وقت التشغيل، للمساهمة في زيادة الإنتاج وعدم تعطيل العاملين.