بالصور.. النمنم ونصر يفتتحان معرض دسوق للكتاب

كفر الشيخ - إسلام عمار:

افتتح حلمي النمنم، وزير الثقافة، اليوم السبت، برفقة اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، معرض دسوق للكتاب، للعام الرابع، في الحديقة الخلفية بمحيط مجلس مدينة دسوق، على ضفاف نهر النيل فرع رشيد.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، والمهندس راضي أمين السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، ومحمد أبو غنيمة السكرتير العام المساعد، والمحاسب أسامة كامل رئيس مركز ومدينة دسوق، وأعضاء مجلس النواب، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

تضمن برنامج افتتاح المعرض السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وكلمات للحضور تبدأ بمنسق عام المعرض، ورئيس الهيئة العامة للكتاب، ومحافظ كفر الشيخ، ووزير الثقافة، وفقرة فنية، وختامًا عقد مؤتمر صحفي

من جهته، قال طارق الجمال، مدير المعارض بالهيئة العامة للكتاب: "إن المعرض يشارك فيه ٢٧ دار نشر، بينهم موزعون يتبعون بعض من دور النشر، وذلك لعرض إنتاجهم الثقافي، من كتب شعرية، وقصص، وروايات ثقافية وغيرها، موضحًا أن المعرض تستمر فعالياته إلى يوم ١٨ أبريل، أي لمدة ١٠ أيام من بداية افتتاحه اليوم.