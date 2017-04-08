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زاخاروفا: الضربة الأمريكية لا علاقة لها بمعرفة حقيقة استخدام الكيماوي في سوريا

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زاخاروفا: الضربة الأمريكية لا علاقة لها بمعرفة حقيقة استخدام الكيماوي في سوريا زاخاروفا: الضربة الأمريكية لا علاقة لها بمعرفة حقيقة استخدام الكيماوي في سوريا

مصراوي Masrawy

ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية

القاهرة (مصراوي)
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، إن الضربة الأمريكية التي استهدفت قاعدة الشعيرات الجوية العسكرية في سوريا، لا علاقة لها بمحاولة معرفة حقيقة استخدام الأسلحة الكيماوية في إدلب.

وأضافت زاخاروفا أن الولايات المتحدة الأمريكية طالبت بتحقيق فيما يتعلق بتلك المعدات، والطائرات التي ضربت خان شيخون، وبعد ذلك شنت ضربة بنفس تلك المعدات، التي ترغب في عمل دراسة بشأنها.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن هذا الأمر لا علاقة له تماما بمحاولة معرفة ما حدث مع الأسلحة الكيماوية، أو أي خطوات حقيقية نحو تحقيق أي شيء، بحسب وكالة سبوتنيك.

وكانت القوات الأمريكية قد وجهت ضربة صاروخية لقاعدة الشعيرت السورية الجوية، بزعم الرد على قصف الطائرات السورية خان شيخون بالأسلحة الكيمياوية.

وأسفرت الضربة عن مقتل جنديين سوريين، و4 آخرين خلال محاولة إطفاء الحرائق الناجمة عنها إضافة إلى إصابة عدد آخر، إلى جانب الخسائر المادية التي لحقت بالقاعدة.

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