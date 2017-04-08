علاقته بزوجته وأسوأ أغنية في حياته.. 6 تصريحات لـ«شيبة» مع «أبلة فاهيتا»

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"آه لو لعبت يا زهر"، أغنية واحدة كانت السبب في شهرة الفنان أحمد شيبة، الذي ظل لسنوات كثيرة من حياته يبحث عن الأضواء والشهرة إلى أن كتب له النجاح بفضل أغنية واحدة، بل وأصبح واحدًا من النجوم البارزين في عالم الغناء الشعبي.

حل المطرب "أحمد شيبة" أمس الجمعة ضيفًا ببرنامج "أبلة فاهيتا"، أبلة فاهيتا.. لايف من الدوبلكس" المذاع على قناة "cbc"، وأدلى بعدد من التصريحات والأسرار عن حياته الشخصية والعملية، ويستعرض موقع "التحرير - لايف" بعضًا منها فيما يلي..

1- أسوأ أغنية في حياتي

بداية "شيبة" لم تكن ناجحة بالدرجة الكافية، حيث أوضح أن أولى أغنياته كانت أسوأ ما قدّم في حياته، وحملت اسم: "ماشي يافنانين مش عارفين أنا مين"، موضحًا أنه غناها لبعض الفنانين حتى يعرفوه.

2- التلحين

فاجأ "شيبة" الجمهور بتصريحه بأنه شارك في تلحين أغنية "آه لو لعبت يازهر" وهو ما لم يكن يعرفه الكثيرون، وعن أسلوبه في كتابة وتلحين بعض أغانيه، قال إنه يدخل "الحمام" بورقة وقلم" ويكتب ما يخطر بباله، وصرح: "أغنية آه لو لعبت يا زهر لحنتها بين سيارتي والحمام".



3- الحمام

أحرجت "أبلة فاهيتا" المطرب أحمد شيبة بسؤاله عن تصرفه عندما يريد الذهاب بالحمام أثناء إحيائه فرحًا ما أو غنائه بإحدى المناسبات، فأوضح أنه لا يتوقف عن الغناء ويكمل فقرته بشكل طبيعي، ولكنه يبتعد عن أداء الأغنيات ذات الطبقات العالية (الجوابات).

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4- علاقته بزوجته الأولى

كشف "شيبة" عن علاقته بزوجته الأولى، موضحًا أنه يحبها كثيرًا لأنها مطيعة وأم لأبنائه الخمسة رغم زواجه عليها، وأضاف أنه يكذب عليها كثيرًا، قائلًا: "كدبت عليها أكتر ما كدبت على والدتي".



5- المدرسة

حكى شيبة عما يتذكره من أيام المدرسة، فقال إنه درس بمدرسة "المفروزة" المشتركة وكان يكره مادة الكيمياء، وعلاقته بأصدقاء المدرسة مازالت قوية، موضحًا أنه لم يوجه أي نصح لأولاده أو يساعدهم دراسيًّا.



6- مطرب الفرح

على عكس الكثير من المطربين الذين يرفضون الغناء في فرحهم، كشف شيبة أنه رفض إحضار مطربين لإحياء فرحه، وغنى هو بنفسه أغنية "نازلة السلالم" و"يا دبلة الخطوبة".

