عفت السادات: تطبيق التأمين الصحي للفلاحين ضرورة ملحة

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قال الدكتور عفت السادات، المرشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة «تلا-الشهداء»، أن محافظة المنوفية تحتوي على أخصب أراضي زراعية بمصر، وتعتمد في المقام الأول على الزراعة.

وأوضح "السادات" فى تصريحات له اليوم، أن هناك قضايا عادلة للفلاح لتوفير حياة كريمة له، حيث أنه لم يخرج مرة منذ ثورة يناير للمطالبة بحقوقه رغم كل ما يعانيه، لافتا إلى أنه سوف يسعى لتفعيل مواد الدستور وتحديدا المواد 28 و29 و30 والخاصة بتحديد أسعار المحاصيل الزراعية بما يحقق هامش ربح جيد للفلاح.

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وأضاف أن توفير الحماية الكافية للفلاحين من الفيروسات التي يتعرضون للإصابة بها أثناء الزراعة حق أصيل لهم، وتطبيق التأمين الصحى الشامل للفلاحين ضرورة ملحة، وقد تعطل كثيرا بسبب الخلاف بين وزارتى الصحة والزراعة على الحصة التى سيدفعها الفلاح.