والي: قانون التصالح لا ينطبق على من تعدى عمداً على الأراضي الزراعية

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أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه في ضوء مناقشة لجنة الإسكان لقانون التصالح في مخالفات البناء تبين للجنة أن عدد مخالفات المبانى بالملايين ما بين المخالفات الخاصة بقانون البناء الموحد، وتعديات على الأراضى الزراعية والتى تقدر قيمة تكلفتها بمليارات الجنيهات وهذه استثمارات أخرى خارج منظومة الدولة.

ولفت والي في بيان صحفي له اليوم، أن سبب كل هذه المخالفات يرجع لفساد المحليات وعدم تنفيذها للقانون وليس قصور القوانين أو إدخال تعديلات عليها، مشيراً إلى أن الدليل على ذلك أن المدن الجديدة تكاد تكون خالية من المخالفات بسبب الرقابة الشديدة عليها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن على عكس المحليات.

وأوضح أن السبب في كثرة المخالفات والتعديات على الأراضى الزراعية يرجع لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2006 بشأن توصيل المرافق ( الكهرباء والمياه ) للمبانى المخالفة بهدف منع سرقة الكهرباء وسرقة المياه، واصفاً ذلك بأنه قرار جيد وخطوة إيجابية من قبل الحكومة لضخ عائد مادى لخزينة الدولة والحفاظ على المال العام من السرقة، ولكنه جرى استغلاله من قبل المواطنين بالخطأ في زيادة التعديات بالمبانى على الأراضى الزراعية وسرعة توصيل المرافق ( عداد كهرباء كودى، وعداد مياه) لمبانيهم المخالفة بالزراعة.

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وطالب رئيس لجنة الإسكان الحكومة بسرعة إيجاد حل سريع للحد من مخالفات المبانى بالتعدى على الأراضى الزراعية وسرعة تنفيذ القوانين والقرارات التى تمنع نزيف التعديات المستمر على الأراضى الزراعية، لأن قانون التصالح في مخالفات البناء ليس معناه التصالح مع من قام بالبناء وسط الأراضي الزراعية وغير ملاصق للحيز العمرانى،

وتابع: «كما انها ليس من الطبيعى أن كل من قام بالتعدى عمداً على الأراضى الزراعية فى وسط الزراعة ينطبق عليه قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أنه من أخطأ لابد أن يتحمل نتيجة خطأه».