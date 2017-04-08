عصام خليل: ما حدث في «خان شيخون» جريمة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن ما يحدث في سوريا أمر مقلق للغاية، والخاسر الأول مما يحدث هو الشعب السوري، وشعوب المنطقة، والعالم بأسره.

وأضاف في بيان، اليوم، السبت، أن المشكلة السورية لن تحل إلا من خلال الطرق السياسية والدبلوماسية، أما الحلول العسكرية فلن تزيد الوضع إلا تعقيدا، وسيدفع ثمنها الشعب السوري، من دماء وأرواح أبنائه.

شاهد أيضا

وأوضح أن ما حدث في خان شيخون، جريمة إنسانية بكل المقاييس، ويجب التحقق والتأكد من فاعلها، ليتم تقديمه للمحاكمة والقضاء العادل، مشددا على أن أي تحرك عسكري دولي يجب أن يتم وفقا للقوانين والمواثيق الدولية ويحظى بغطاء شرعي من منظمة الأمم المتحدة.