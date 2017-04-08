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نادية هنري: التحرك الأمريكي في سوريا جاء متسرعا

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نادية هنري: التحرك الأمريكي في سوريا جاء متسرعا نادية هنري: التحرك الأمريكي في سوريا جاء متسرعا

التحرير

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قالت النائبة نادية هنري، عضوة مجلس النواب، إن الضربة العسكرية الأمريكية على سوريا تعد تطورا خطيرا يهدد بتصعيد وتعقيد الأزمة السورية.

وأضافت، في بيان اليوم، السبت، أن التحرك الأمريكي جاء متسرعا، ويثير حوله العديد من علامات الاستفهام خاصة إن إدارة كان لها موقفا مختلفا تجاه الأزمة السورية، كما أنه لم تجرى أية تحقيقات بشأن القصف الكيماوي في خان شيخون.

وأشارت إلى أن أمريكا تحركت بشكل فردي دون وجود اتفاق من المجتمع الدولي، لافتة إلى أن ما حدث يعيد إلى الأذهان التدخل الأمريكى في العراق، وهى تجربة لا يجب إعادة إنتاجها مرة أخرى في أي دولة عربية.

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وأوضحت أن حل الأزمة السورية لن يتم إلا من خلال مفاوضات سياسية، لافتة إلى أن التصعيد العسكرى لن يفيد الشعب السوري، وسيحول سوريا إلى منطقة صراع أمريكي روسي.

وطالبت بتدخل المجتمع الدولي لضمان وقف أي تصعيد عسكري من جانب أي طرف، وضرورة التحقيق في مجزرة خان شيخون الكيماوية، كما طالبت بضرورة أن تتوصل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا لحل لأزمة القضية السورية، ولاحتواء الصراع داخل الأراضي السورية من خلال إيجاد حل نهائي وشامل بما يحفظ حقوق الشعب السوري. 

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التحرير

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