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عبد العزيز يترأس اجتماعات «وزراء الشباب والرياضة العرب»

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عبد العزيز يترأس اجتماعات «وزراء الشباب والرياضة العرب» عبد العزيز يترأس اجتماعات «وزراء الشباب والرياضة العرب»

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يترأس المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، اجتماعات المجلس، والدورة رقم "60" لمكتبه التنفيذي، والمقرر عقدهما بمقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية يومى 9 و10 أبريل الجاري.

ويشارك في الاجتماعات مجموعة من وزراء الشباب والرياضة العرب والوفود المرافقة لهم، وتبدأ الفعاليات غدا الأحد باجتماع مجلس إدارة الصندوق العربي للأنشطة الشبابية والرياضية واجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب؛ لمناقشة أبرز الأنشطة العربية المشتركة المقرر إقامتها فى الفترة القادمة والموازنات المالية المخصصة لها.

وتنطلق أعمال الدورة الـ"40" لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بعد غد الاثنين بجلسة افتتاحية تتضمن مجموعة من الكلمات لكل من المهندس خالد عبد العزيز، والسفير بدر الدين العلالي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، ومحمد عبد المطلب فنيش وزير الشباب والرياضة اللبنانى، والمهندس زياد قريره رئيس الهيئة العامة للشباب بليبيا رئيس الدورة 40 للمجلس. 

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كما تتضمن جلسات المجلس عرض أبرز الأنشطة الشبابية والرياضية التى تم تنفيذها بمختلف الدول العربية العام الماضي، إضافة إلى عرض مشاريع وأنشطة الكويت عاصمة الشباب العربي عام 2017.

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