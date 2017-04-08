وزير النقل: تطوير السكك الحديدية يحتاج 8 سنوات و5 مليارات جنيه

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قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن هناك 1200 كم أطوال قضبان على طول شبكة السكك الحديدية تحتاج إلى تغيير عاجل وفورى لسلامة القطارات، لافتا إلى أن هذه المسافة لن تجدد وتصل تكلفتها المطلوبة إلى 5 مليارات جنيه.

وأضاف وزير النقل، خلال مؤتمر صحفى، أنه إذا استمر التجديد وفقا للمعدلات الحالية سيستغرق نحو 8 سنوات، ما يعني أن القضبان التى تم تجديدها ستكون محتاجة للتجديد مرة أخرى، وتابع: "عشان كده كان لازم نشترى ماكينات جديدة لتجديد القضبان وبالفعل تم تشكيل لجنة من الكلية الفنية العسكرية وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة النقل لشراء هذه الماكينات".

وأشار عرفات إلى أن شراء هذه الماكينات سوف يستغرق حوالى عام، لكن لابد من شراءها لتطوير البنية الأساسية بالسكك الحديدية من القضبان، واستطرد قائلًا: "تجديد البنية الأساسية من إشارات وقضبان هى أساس أعطال القطارات وليس تطوير المحطات والشكل العام الذى يراه المواطن".

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وأكد الوزير أنه لا يضيق بأي نقد يوجه له، ولكنه يغضب عند انتقاد السائقين والموظفين بالقطاع، وتجاهل الجهود التي يقومون بها، قائلًا: "انتقد هشام عرفات نفسه زى ما انت عاوز.. إنما لابد أن نراعى هؤلاء السائقين والعاملين بسبب المجهود اللى بيبذلوه".

ولفت إلى أن برنامجه يعتمد على تعظيم دور القطاع الخاص فى الاستثمارات والاستفادة منه بشكل أكبر، والتوسع فى التقنيات الذكية فى الإدارة بالأخص فى الموانئ والطرق، مع تعظيم دور السكك الحديدية فى نقل البضائع.

أوضح عرفات، أنه تم نقل 4.50 مليون طن خلال العام الماضى فقط عبر السكك الحديدية، وهذا رقم غير مرض بالنسبة له، وسيسعى لتعظيم دور السكك الحديدية فى قطاع نقل البضائع من خلال تطوير هذا المرفق عبر تحديث الإشارات والقضبان والمزلقانات والقطارات.