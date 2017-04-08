«الإفتاء» تجيب.. هل سُمِّى أحدٌ باسم «محمد» قبل الرسول؟

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قالت دار الإفتاء، خلال ردها على سؤال أحد المواطنين حول: "هل هناك أحد سُمِّى باسم (محمد) قبل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟"، بأنه نعم؛ قد سَمَّى بعضُ العرب أبناءَهم بهذا الاسم لما سمعوا أن نبيًّا سيُبعث في زمانهم اسمه "محمد" رجاء أن يكون هو.

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وأضافت "الإفتاء" فى فتوى لها، منشورة على موقعها الرسمى، حملت رقم مسلسل: "ومن هؤلاء: مُحَمَّدُ بْنُ أُحَيْحَةَ بْنِ الْجُلَاحِ الْأَوْسِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الأنصاريُّ، ومحمد بن بَرَاءٍ الْبَكْرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ مُجَاشِعٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ الْجُعْفِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ خُزَاعِيٍّ السُّلَمِيُّ. ولكن لم يدَّع واحد من هؤلاء النبوة".