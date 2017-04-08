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وزيرة التضامن تطالب النواب بزيارة دور رعاية الأيتام

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وزيرة التضامن تطالب النواب بزيارة دور رعاية الأيتام وزيرة التضامن تطالب النواب بزيارة دور رعاية الأيتام

التحرير

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طالبت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أعضاء مجلس النواب بزيارة دور الرعاية الاجتماعية في نطاق دوائرهم وإبلاغ الوزارة بأي خلل أو مخالفة إن وجدت، وذلك في إطار دورهم الرقابي إلى جانب المسئولية الاجتماعية لهم.

جاء ذلك خلال احتفال الوزارة اليوم بتدشين المشروع القومي للقضاء على ظاهرة "أطفال بلا مأوى" بمقر مؤسسة الحرية لرعاية الأطفال، وذلك بحضور نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتور محمد عشماوي المدير التنفيذي لصندوق تحيا ، وعدد من نواب البرلمان.

كما طالبت الوزيرة، وسائل الإعلام، بإظهار الإيجابيات التي تقوم بها وزارة التضامن حتى يطمئن المواطنون، إلى جانب رصدهم للسلبيات التي تقوم الوزارة بتلافيها.

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وقالت إن الوزارة لديها 27 فريق شارع يتحركون إلى أماكن تجمع الأطفال في الشارع وتم تدريبهم على محاولة كسب ثقة الأطفال وبحث إمكانية ردهم لأسرهم أو إيداعهم بالدار، مشيرة إلى أن أغلب دور الرعاية كانت أوضاعها ليست أفضل من الشارع، لذا تم إعادة تأهيلها وجعلها جاذبة للأطفال.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عشماوي المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر أن مشروع القضاء على ظاهرة (أطفال بلا مأوى) ينفذ بجزء من أموال التبرعات التي تبرع بها المصريون في الصندوق، كما سيتم التوسع في تنفيذ المشروع بعدد من المحافظات وفقا للدراسة التي أعدتها وزارة التضامن بأماكن تجمع الأطفال.

وأضاف أن المشروع تكلف 165 مليون جنيه شارك صندوق تحيا مصر بـ114 مليونا منها، ونعمل بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تقوم برفع كفاءة الدور، كما تم التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع والتي صنعت السيارات بقدرة عالية وتم تكييفها لتلبية الاحتياجات منها.

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التحرير

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