وزير النقل: ورش السكك الحديدية متهالكة.. والقطارات المميزة غير مرضية

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قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم السبت، إن ورش هيئة السكك الحديدية متهالكة، ولا بد من تطويرها، مع رفع كفاءة العامل وتأهيله.

وأضاف "عرفات" -في أول مؤتمر صحفي له- أن حالة القطارات الممميزة غير مرضية تماما، قائلا "ليس لها علاقة باسمها"، لافتا إلى أن ما يحزنه حال سؤال المواطن عن الخدمة تكون الإجابة "كويسة"، مشددا على أن "المواطن البسيط ده يستحق أكثر من ذلك".

وأكد عرفات، إطلاقه مشروع قومى لتطوير السكة الحديد وقطاع نقل البضائع بها ابتداء من أول يوليو المقبل مع السنة المالية الجديدة، ويشمل تطوير تطوير البنية الأساسية من إشارات وقضبان، بجانب تطوير القطارات، مع زيادة نصيب نقل البضائع إلى 25 مليون طن بدلا من 4.50 مليون طن خلال عام 2020.

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وأشار وزير النقل، إلى أنه سيعتمد على فصل الإدارة عن الملكية مثل الطرق التي تنفذها هيئة الطرق والكباري، ثم تقوم بإدارته الشركة الوطنية للطرق التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وكذلك مترو الأنفاق.

وأوضح الوزير أن قطاع السكة الحديد هيئة اقتصادية تقدم خدمة للجمهور، مشددا على ضرورة مراجعة تدريب العنصر البشري وتأهيله، بجانب مراجعة نظام التكنولوجيا المستخدم.

وأكد أنه سيبذل قصارى جهده لتطوير البنية التحتية بالهيئة (إشارات - قضبان)، مضيفا "التحسين مش هيكون مرأى للمواطن؛ لأنه بيشوف المحطة تطورت ولا لأ".