أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء -
محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص -
محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد -
عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا -
بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة -
المدير الفني للفريق اليد بالأهلي: نستحق الفوز بالسوبر الإفريقي -
عماد وحيد: فوز «اليد» بالسوبر استكمال لسلسة انتصارات الأهلي -
كابتن كرة اليد بالأهلي: كنت واثقا من الفوز بالسوبر الإفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

وزير النقل: ورش السكك الحديدية متهالكة.. والقطارات المميزة غير مرضية

Google+ Print
وزير النقل: ورش السكك الحديدية متهالكة.. والقطارات المميزة غير مرضية وزير النقل: ورش السكك الحديدية متهالكة.. والقطارات المميزة غير مرضية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

 قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم السبت، إن ورش هيئة السكك الحديدية متهالكة، ولا بد من تطويرها، مع رفع كفاءة العامل وتأهيله.

وأضاف "عرفات" -في أول مؤتمر صحفي له- أن حالة القطارات الممميزة غير مرضية تماما، قائلا "ليس لها علاقة باسمها"، لافتا إلى أن ما يحزنه حال سؤال المواطن عن الخدمة تكون الإجابة "كويسة"، مشددا على أن "المواطن البسيط ده يستحق أكثر من ذلك".

وأكد عرفات، إطلاقه مشروع قومى لتطوير السكة الحديد وقطاع نقل البضائع بها ابتداء من أول يوليو المقبل مع السنة المالية الجديدة، ويشمل تطوير تطوير البنية الأساسية من إشارات وقضبان، بجانب تطوير القطارات، مع زيادة نصيب نقل البضائع إلى 25 مليون طن بدلا من 4.50 مليون طن خلال عام 2020.

شاهد أيضا

وأشار وزير النقل، إلى أنه سيعتمد على فصل الإدارة عن الملكية مثل الطرق التي تنفذها هيئة الطرق والكباري، ثم تقوم بإدارته الشركة الوطنية للطرق التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وكذلك مترو الأنفاق.

وأوضح الوزير أن قطاع السكة الحديد هيئة اقتصادية تقدم خدمة للجمهور، مشددا على ضرورة مراجعة تدريب العنصر البشري وتأهيله، بجانب مراجعة نظام التكنولوجيا المستخدم.

وأكد أنه سيبذل قصارى جهده لتطوير البنية التحتية بالهيئة (إشارات - قضبان)، مضيفا "التحسين مش هيكون مرأى للمواطن؛ لأنه بيشوف المحطة تطورت ولا لأ".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا

عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا

بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا

بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا

بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة

بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة

المدير الفني للفريق اليد بالأهلي: نستحق الفوز بالسوبر الإفريقي

المدير الفني للفريق اليد بالأهلي: نستحق الفوز بالسوبر الإفريقي