ضبط 15 ألف عبوة دواء منتهية الصلاحية بالإسكندرية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تمكن مفتشو الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الصحة بالإسكندرية، اليوم السبت، من ضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة منتهية الصلاحية، داخل صيدليتين بمنطقة العطارين.

وقال الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن الحملة أسفرت عن ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر بإحدى الصيدليتين، لافتا بأن الأمر تكرر داخل الصيدلية الثانية من حيث ضبط كمية مهربة.

وأضاف "حجازي"، أنه أثناء تفتيش الصيدلية الثانية تبين وجود مخزنا غير مرخص للأدوية خاص بالصيدلية، عُثر بداخله على 15533 عبوة من الأدوية منتهية الصلاحية.