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مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

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مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول" مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مصراوي Masrawy

عمرو سلامة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسب

كتبت- ياسمين محمد:

تقيم مؤسسة للتعليم والتنمية بالتعاون مع الجمعية البريطانية المصرية للتعليم في لندن، مؤتمرها الثاني بعنوان: "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"، وذلك يوم السبت 29 أبريل المقبل، باتحاد الصناعات المصرية، بمشاركة عدد من رجال الدولة والمهتمين بالشأن التعليمي.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر كل من الدكتور عمرو سلامة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق، والدكتور إبراهيم فوزي وزير الصناعة الأسبق، الدكتور احمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، الدكتورة هالة سليط رئيس الجمعية البريطانية للتعليم في لندن، حمدي برغوث أستاذ النقل البحري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، واللواء تامر الشهاوي عضو لجنة الامن القومي بمجلس النواب.

ويتناول المؤتمر، إلقاء الضوء على أهمية التعليم الفني كقاطرة للمستقبل، و أثره على التنمية الاقتصادية في مصر، ووضع مقترحات لربطه باحتياجات سوق العمل، كما سيلقى الضوء على أهمية التعليم الفنى والتحديات، والتجارب الدولية في مجال التعليم الفني، ودور رجال الاعمال في النهوض بهذا النوع من التعليم انطلاقًا من أهمية مشاركة الجميع فى النهوض بالتعليم في مصر بصفة عامة والتعليم الفني بصفة خاصة، ودور مؤسسات المجتمع المدني فى مساعدة المصرية لتنفيذ رؤية 2030.

فى نفس السياق، قال المهندس عادل عزام أمين عام مؤسسة مصر للتعليم والتنمية، إنه سيتم رفع توصيات المؤتمر للقيادة السياسية والوزارات المعنية؛ لدراستها.

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