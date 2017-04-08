أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء -
محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص -
محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد -
عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا -
بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة -
المدير الفني للفريق اليد بالأهلي: نستحق الفوز بالسوبر الإفريقي -
عماد وحيد: فوز «اليد» بالسوبر استكمال لسلسة انتصارات الأهلي -
كابتن كرة اليد بالأهلي: كنت واثقا من الفوز بالسوبر الإفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

سعودية "قبّلت" شابًا.. هكذا تصرف والدها

Google+ Print
سعودية "قبّلت" شابًا.. هكذا تصرف والدها سعودية "قبّلت" شابًا.. هكذا تصرف والدها

مصراوي Masrawy

سعودية "قبّلت" شابًا.. هكذا تصرف والدها (أرشيفية)

كتب - هشام عواض:

تداولت الأفلام بعض المسميات عن القبلات، مثل قبلات مسروقة، وقبلة الوداع، والقبلة الأخيرة، ولكن على ارض الواقع هناك قبلة أدت الى الحبس، هذا ما حدث لفتاة سعودية بعد تقبيلها لشاب.

في 11 سبتمر الماضي، حكمت محكمة بريطانية بإلتزام أبًا سعوديًا بإطلاق سراح ابنته، التي يحتجزها قسرًا في ، وإعادتها إلى بريطانيا، وتحمل الفتاة الجنسيتين السعودية والبريطانية، بحسب "BBC"، والتي حبسها بسبب تقبيلها لشاب.

وأثار الموضوع جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بقيام الأب بإحضار ابنته أمينة الجفري، البالغة من العمر 22 عاما، التي ولدت في سوانزي بويلز، إلى جدة، عام 2012، وحتى اليوم.

ونفى الأب الذي يدعى محمد الجفري، أمام المحكمة العليا الإنجليزية، الاتهامات الموجهة إليه. وأكد أنه أحضرها إلى جدة "لإنقاذ حياتها".

ومن جانبه أكد النائب البرلماني عن غرب سوانزي، "جيرينت داڤيس"، إنه " يجب على وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، ضمان حق أمينة في الحرية" لانها في النهاية مواطنة بريطانية.

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

صراع البرلمان والقضاء يقترب.. هل تخطف السعودية «تيران وصنافير» من تحت القبة؟

صراع البرلمان والقضاء يقترب.. هل تخطف السعودية «تيران وصنافير» من تحت القبة؟

بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة

بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة