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النيابة الإدارية تأمر بإحالة معلم ومدير مدرسة لعدم التزامهم بأحكام قانون الخدمة المدنية

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النيابة الإدارية تأمر بإحالة معلم ومدير مدرسة لعدم التزامهم بأحكام قانون الخدمة المدنية النيابة الإدارية تأمر بإحالة معلم ومدير مدرسة لعدم التزامهم بأحكام قانون الخدمة المدنية

مصراوي Masrawy

المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية

كتب- عمرو علي:
أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة كل من "م.ع" معلم تربية رياضية بمدرسة عنايت عرفان الاعدادية بقرية الديرس، و"س.م" مدير مدرسة عنايت عرفان الاعدادية بقرية الديرس، و"م.ع" معلم لغة انجليزية بمدرسة عنايت عرفان الإعدادية بقرية الديرس للمحاكمة التأديبية لأنهم لم يلتزموا بأحكام قانون الخدمة المدنية وخرجوا على مقتضي الواجب الوظيفي.

كانت تحقيقات نيابة أجا الإدارية والتي باشرها الأستاذ رامي الجنيدي رئيس النيابة بإشراف المستشار طارق عبد الرحيم مدير النيابة كشفت عن أهمال "م.ع" معلم تربية رياضية بالمدرسة في متابعة فناء وسور مدرسة عنايت عرفان الإعدادية يوم 23/2/2017 مما كان من شأنه تمكين التلاميذ من تسلق ذلك السور والنزول من خلاله الي فناء المدرسة رغم خطورة ذلك على حياتهم.

في حين أسندت النيابة لـ "س.م" مدير مدرسة عنايت عرفان الاعدادية الإهمال في الإشراف على أعمال المتهم الأول مما ترتب عليه ترديه في المخالفات المسندة إليه.

كما كشفت تحقيقات النيابة عن ممارسة "م.ع" لنشاط الدروس الخصوصية حال كونه معلما للغة الانجليزية بمدرسة عنايت عرفان الاعدادية بمنزله الكائن بقرية الديرس بالمخالفة لأحكام القانون والتعليمات.

كان مركز المعلومات بهيئة النيابة الإدارية قد رصد ما نشر بأحد المواقع الإلكترونية من مقطع هروب طلاب تلك المدرسة من أعلى سور المدرسة بما يعرض حياة الطلاب للخطر وذلك بتاريخ 25/2/2017.

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