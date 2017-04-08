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بالصور.. بعثة يد الأهلي تصل المغرب

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بالصور.. بعثة يد الأهلي تصل المغرب بالصور.. بعثة يد الأهلي تصل المغرب

التحرير

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وصلت بعثة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني عاصم حماد، اليوم السبت، إلى المغرب للمشاركة في بطولة السوبر الأفريقي، المقرر إقامته يوم 12 أبريل الجاري، بمدينة أغادير المغربية.

وضمت قائمة الأهلي 18 لاعبًا وهم: "كريم السعيد ومحمد إبراهيم ومحمد عبدالوراث وعمرو القليوبي والسيد محمد السيد وأحمد عبدالرحمن وإسلام حسن وإبراهيم المصري وعمر الوكيل ومحمود فايز نعيم ومصطفى بشير ومحمد علي عبدالمطلب ومصطفى خليل ومحمود عاصم حماد وهادي رفعت وممدوح طه ويحيى الدرع وابوالفتوح أحمد أبو الفتوح "حماصة".

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ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 12 أبريل الجاري، على كأس البطولة، المؤهلة لنهائيات كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها الصيف المقبل بالعاصمة القطرية "الدوحة".

الجدير بالذكر أن المارد الأحمر سيلعب بعد نهاية بطولة السوبر الأفريقي، منافسات بطولة كأس الكئوس الأفريقية، المقامة بتونس خلال الفترة من 13 وحتى 22 أبريل الجاري.

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التحرير

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