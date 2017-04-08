هل طلب كوبر استقدام طبيب نفسي للمنتخب؟.. مدرب الفراعنة يوضح

التحرير

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قال محمود فايز، المدرب العام لمنتخب مصر ومُحلل الآداء، إنه لا صحة لما تردد عن طلب الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، استقدام طبيب نفسي للفريق.

وأضاف "فايز"، في تصريحات للتحرير، أن المنتخب يحقق نتائج جيدة، ولا يوجد ما يستدعي للإقبال على تلك الخطوة.

وأثنى المدرب العام للمنتخب، على مستوى اللاعبين الجدد الذين انضموا لمعسكر مارس الماضي، قائلا "جميع العناصر الجديدة فاقت التوقعات، واستوعبت فكر الجهاز الفني والمهام المطلوبة من كل لاعب بشكل جيد جدًا قياسًا بأنها المرة الأولى".

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يذكر أن معسكر منتخب مصر في مارس الماضي، شهد جلسة بين إيهاب لهيطة مدير الفريق القومي والإعلاميين الذين تواجدوا مع الفريق القومي في معسكره ببرج العرب.

وطلب "لهيطة" من الإعلاميين عدم التحدث مع اللاعبين عن أزماتهم مع الأندية، بعدما أجرى أحد المراسلين لقاءً مع أحمد فتحي لاعب الأهلي، الذي هاجم فيه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأحمر.