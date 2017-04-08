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غدًا.. طرح 9 شواطئ بالإسكندرية في مزاد علني "بحق الانتفاع"

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غدًا.. طرح 9 شواطئ بالإسكندرية في مزاد علني "بحق الانتفاع" غدًا.. طرح 9 شواطئ بالإسكندرية في مزاد علني "بحق الانتفاع"

مصراوي Masrawy

شواطئ الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم السبت، عن طرح 9 شواطئ للمزايدة العلنية، بدءًا من غد الأحد وحتى الخميس المقبل، بديوان عام المحافظة.

وتطرح الشوطئ الـ 9 غدًا، من اجمالى 27 في مزايدات علنية بالتتابع حتى شهر يوليو المقبل.
وقال اللواء أحمد حجازي، مدير إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية، إن الشواطئ المقرر طرحها فى المزايدة هي "أبو هيف الغربى المميز، أبو هيف الشرقى المميز، كافتيريا وشاطئ السلسلة المميز، شاطئ بليس المميز، شاطئ الأنفوشى الغربى "خدمة"، شاطئ الأنفوشى الشرقى "خدمة"، شاطئ السلام "خدمة" شاطئ شط إسكندرية "خدمة" شاطئ الدخيلة الشرقى "خدمة".

وأضاف مدير إدارة السياحة والمصايف، فى تصريح له، اليوم السبت، أن طرح الشواطئ سيكون بنظام حق الانتفاع لمدة 3 سنوات، بزيادة سنوية 10%، ولن يجدد التعاقد للمستأجر إلا فى حالة الالتزام بشروط التخصيص، مؤكدا أنه في حالة مخالفة تلك الشروط سيتم فسخ التعاقد على الفور.

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