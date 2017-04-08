بالصور.. 415 مواطنًا في سوهاج يفوزون بقرعة الحج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أجرت مديرية أمن سوهاج، اليوم السبت، القرعة العلنية للحج لهذا العام 1438 ه – 2017 بقاعة قصر ثقافة سوهاج بحضور اللواء مصطفى مقبل، مدير الأمن، وعدد من مساعديه، ومفتش الداخلية بمديرية، والمواطنين المتقدمين للقرعىة.

وهنأ مدير الأمن الحجاج الفائزين بالقرعة، داعياً لهم جميعا بالاستمتاع بزيارة بيت الله الحرام ، وطالب مدير الأمن من جموع الفائزين بقرعة الحج بالدعاء لمصر .

وبلغ عدد المتقدمين لأداء فريضة الحج هذا العام 4802 مواطن من جميع مراكز المحافظة، جرى اختيار 415 منهم.