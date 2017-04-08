بالصور.. فوز 1450 شخصًا بقرعة الحج في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

أجرت مديرية أمن الإسكندرية، اليوم السبت، القرعة العلنية لموسم الحج 2107، بالصالة المغطاة بنادي الاتحاد، وسط حالة من الفرحة بين الفائزين بفرصة حج بيت الله الحرام.

من جانبه، قال اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية في بيان له: "إن نحو 1450 مواطنًا من أبناء محافظة الإسكندرية فازوا من بين المتقدمين لحج القرعة لموسم 2017".

وأضاف مدير أمن الإسكندرية، أن عدد المتقدمين لقرعة الحج هذا العام بلغ 18 ألف و687 مواطنًا ومواطنة من أهالي المحافظة موزعين على 18 قسم شرطة بمختلف أحياء المدينة.