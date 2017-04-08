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بسبب الغياب والانقطاع عن العمل.. "أوقاف المنيا" تُحيل 24 موظفًا للتحقيق

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بسبب الغياب والانقطاع عن العمل.. "أوقاف المنيا" تُحيل 24 موظفًا للتحقيق بسبب الغياب والانقطاع عن العمل.. "أوقاف المنيا" تُحيل 24 موظفًا للتحقيق

مصراوي Masrawy

وزارة الأوقاف

المنيا ــ ريمون الراوي :

قررت مديرية أوقاف المنيا، إحالة 24 موظفًا إلى التحقيق بمعرفة الشئون القانونية خلال حملات تفتيشية انتهت مساء أمس الجمعة على المساجد.

من جانبه، قال الشيخ محمد محمود أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف، في تصريحات صحفية اليوم السبت: "إن المديرية شنت عدة حملات تفتيشية على المساجد لمتابعة مدى التزام الأئمة والخطباء بالخطبة المحددة من قِبل الوزارة والالتزام بالزي وسير العمل".

وأضاف أبو حطب، أنه تقرر إحالة إمامَين لعدم وجود دفاتر وثالث لتغيبه، فيما تغيب 15 عاملاً و3 خطباء ومؤذن عن الحضور إلى المساجد، وانقطاع اثنين من المفتشين عن العمل، وجرت إحالتهم جميعًا للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمديرية، لافتًا إلى أن الحملات شملت مراكز "مغاغة، بني مزار، مطاي، سمالوط، وملوي".

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