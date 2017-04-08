وزير النقل: منظومة الإشارات في السكة الحديد لن تحقق السلامة المطلوبة

كتب - عبدالله قدري:

قال وزير النقل الدكتور هشام عرفات، إن منظومة الاشارات الكهريائية الجاري تطبيقها في السكة الحديد لن تحقق السلامة على الوجه المطلوب.

وأضاف عرفات في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، بمقر وزارة النقل، إنه طلب إضافة نظام Etcs -نظام اوروبي للتحكم، مشيرا إلى أن هذا النظام سيجبر القطارات على التوقف حال تعرضها لأي طاريء.

وأوضح أنه سيتم تطوير المزلقانات على الطرق السريعة، مشيرا إلى أنه تم تطوير 190 مزلقان فقط منذ تفعيل مشروع المزلقانات عام 2008.