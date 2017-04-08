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بالصور.. كيف ستصبح أظافرك إذا لم تقلمها لـ 3 سنوات؟

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مصراوي Masrawy

بالصور.. كيف ستصبح أظافرك إذا لم تقلمها لـ 3 سنوات؟بالصور.. كيف ستصبح أظافرك إذا لم تقلمها لـ 3 سنوات؟

بالصور.. كيف ستصبح أظافرك إذا لم تقلمها لـ 3 سنوات؟بالصور.. كيف ستصبح أظافرك إذا لم تقلمها لـ 3 سنوات؟

بالصور.. كيف ستصبح أظافرك إذا لم تقلمها لـ 3 سنوات؟بالصور.. كيف ستصبح أظافرك إذا لم تقلمها لـ 3 سنوات؟

بالصور.. كيف ستصبح أظافرك إذا لم تقلمها لـ 3 سنوات؟بالصور.. كيف ستصبح أظافرك إذا لم تقلمها لـ 3 سنوات؟

بالصور.. كيف ستصبح أظافرك إذا لم تقلمها لـ 3 سنوات؟بالصور.. كيف ستصبح أظافرك إذا لم تقلمها لـ 3 سنوات؟

- مصراوي 

قامت فتاة ألمانية تدعى "سيمون تيلور" بالتخلي عن تقليم أظافرها منذ 3 سنوات، حتى أصبحت بطول 15 سم.

ومع هذا الاهتمام القوي بأظافرها، تبين أنه من الصعب جدا إمساك القلم في الامتحان، حيث تعلمت الفتاة الكتابة من خلال عظمات اليد حتى لا تؤذي أظافرها الثمينة، وفقًا لما ذكره موقع sputniknews.

وقالت "تيلور" أنها تسمع الكثير من المديح عن أظافرها، واعترفت أنها تعتبر أظافرها في مرحلة الكمال، ولاتفكر أبدا في تقليمهم ولو في المستقبل البعيد. بالرغم من أن تتسبب لها في بعض المشاكل قد يصل الامر إلى عدم إمكانية لعب بالكرة الطائرة وكرة السلة وغيرها من الألعاب الأخرى.

وقامت سيمون بإنشاء صفحة خاصة بأظافرها على موقع "الانستغرام" ومنذ ذلك الحين أصبح لديها جيش من المتابعين. كما فازت الفتاة في مسابقة دولية لأطول الأظافر الطبيعية.

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مصراوي Masrawy

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