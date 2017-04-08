النيابة تحقق مع زوجة وشقيقها قتلا زوجها بسبب شكه في سلوكها

كتب – محمود السعيد:

تباشر نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول للنيابات، التحقيق في واقعة مقتل صاحب محل هواتف بمدينة نصر.

وانتقل المستشار محمد الجرف، مدير النيابة، لمعاينة مكان الحادث، ومناظرة جثة المجني عليه "إبراهيم.إ" البالغ من العمر ٢٨ عاما.

وكشفت التحقيقات الأولية عن قيام المتهة زوجة المجني عليها وتدعى "شيماء.ع"،25 عاما، ربة منزل، وشقيقها بالاتفاق على التخلص من المجني عليه بتمزيق جسده باستخدام "سكين"، بسبب شجار الزوج معها وشكه الدائم في سلوكها.