ضبط سيارة محملة بـ 3156 زجاجة خمور مجهولة المصدر بالموسكى

كتب- فتحي عمر وسامح غيث:

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، القبض على سائق بحوزته ٣١٥٦ زجاجة خمور مجهولة المصدر في الموسكى، وأحال اللواء خالد عبد العال مدير الامن المتهم للنيابة لتولى التحقيقات.

كان اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة تلقى اخطارا يفيد بتمكن ضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الموسكي وبصحبته القوة المرافقة من ضبط مهران بخيت، سائق ؛ حال استقلاله السيارة رقم و هـ ب 652 نقل بيضاء اللون " ملكه " محملة بكمية من زجاجات الخمور بإجمالي 3156 زجاجة علي وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي بيانات تدل علي مصدرها بالمخالفة للقانون رقم 113 لسنة 1994م .

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر، وتولت النيابة العامة التحقيق .