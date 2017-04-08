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"كمين العجوزة" أوقع بتاجر حشيش

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"كمين العجوزة" أوقع بتاجر حشيش "كمين العجوزة" أوقع بتاجر حشيش

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أوقع بتاجر حشيش

كتب - محمد شعبان:
تمكنت قوات الأمن بالجيزة، من ضبط عاطل؛ لإتجاره في المواد المخدرة بمنطقة العجوزة.
وردت معلومات للمقدم فوزي عامر، رئيس مباحث العجوزة، بإتجار "محمد. ط"، 57 عاما، عاطل، في المواد المخدرة.
وتمكن النقيب أحمد عادل، معاون مباحث العجوزة، من ضبط المتهم بأحد الأكمنة، وبحوزته 10 فرش حشيش، و200 جنيه.
أقر المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة بيعها.
تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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