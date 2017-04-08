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إخلاء سبيل رئيس جهاز الوادي الجديد المتهم بتقاضي رشوة بكفالة 20 ألف جنيه

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إخلاء سبيل رئيس جهاز الوادي الجديد المتهم بتقاضي رشوة بكفالة 20 ألف جنيه إخلاء سبيل رئيس جهاز الوادي الجديد المتهم بتقاضي رشوة بكفالة 20 ألف جنيه

مصراوي Masrawy

إخلاء سبيل رئيس جهاز الوادي الجديد

كتب -صابر المحلاوي:
قرر قاضي غرفة المشورة بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، إخلاء سبيل "عبد البديع.م" رئيس جهاز الوادي الجديد، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، لكل منهما في اتهامه بالرشوة واستغلال النفوذ.
كانت نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة، وجهت لرئيس جهاز الوادي الجديد اتهام بالرشوة، واستغلال النفوذ، وذلك لمساومته عدد من المقاولين من أجل إنهاء مستخلصات مالية مستحقة له نظير تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والبناء الخاصة بالجهاز.
كانت هيئة الرقابة الإدارية قد كشفت تورط المتهم في قضايا فساد مالي وإداري، وتم رصد عمليات الرشوة بالصوت والصورة من خلال تسجيل تلك الوقائع، وتم ضبط المتهم وبحوزته مبلغ مالي قدره 317 ألف جنيه من حصيلة عمليات الرشوة.

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مصراوي Masrawy

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