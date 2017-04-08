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حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين

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حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين

مصراوي Masrawy

زلزالين متتابعين ضربا الفلبين

مانيلا (د ب ا)

ذكرت مصادر حكومية في مانيلا أن زلزالين متتابعين ضربا الفلبين اليوم السبت، مما ارغم السكان الذين يقيمون بالقرب من السواحل على إخلاء مساكنهم.

وأضح معهد دراسة البراكين أن الفلبينيين شعروا بالزلزال الأول الذي بلغت شدته 6ر5 على مقياس ريختر بعد وقت قصير من حلول الساعة الثالثة بعد الظهر (0700 بتوقيت جرينتش)، ووقع مركز الزلزال على بعد كيلومترين من الشمال الغربي لبلدة مابيني الكائنة في الجنوب الغربي من العاصمة مانيلا.

وقال المعهد إنه تم الشعور بالزلزال الثاني بعد مرور بضع دقائق من وقوع الزلزال الأول وبلغت شدته 9ر5، وتم تحديد مركزه على مسافة 7ر42 كيلومترات جنوب غربي ساحل بلدة تانوان.

وشعر السكان في العاصمة الفلبينية بقوة الزلزالين، مما أجبر العديد من الجامعات على وقف الدراسة لأسباب تتعلق بكفالة السلامة، وذلك وفقا لما قالته هيئة تطوير مدينة مانيلا.

وشهدت الفلبين أسوأ كوارثها الطبيعية في 1976، حين تسبب زلزال بقوة 9ر7 درجات على مقياس ريختر مع موجات مد عالية (تسونامي) في خليج مورو في جزيرة مينداناو جنوب البلاد، وقتل ما بين خمسة آلاف وثمانية آلاف شخص آنذاك بحسب التقديرات الرسمية.

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