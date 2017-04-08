هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

شهد مطار القاهرة الدولي، السبت، هبوط اضطراري لطائرة مصر للطيران، بدلا من مطار برج العرب لسوء الأحوال الجوية هناك.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار إن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد الطائرة القادمة من مطار المدنية المنورة، في طريقها إلى مطار برج العرب ب، يطلب السماح له بالهبوط اضطراريا بالمطار نتيجة لسوء الأحوال الجوية هناك، وانخفاض مستوى الرؤية.

وأضافت المصادر أنه تم السماح للطائرة بالهبوط في المطار، وتم إنزال الركاب في صالة الترانزيت لحين إقلاعها مرة أخري بعد تحسن الأحوال الجوية بمدينة الاسكندرية .