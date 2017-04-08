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للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع

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أخبار صورة اليوم- في وداع الأم..

صورة اليوم- في وداع الأم.. "يا رايحين للنبي الغالي"

هو و هى لماذا يحتفل المصريون بشم النسيم في اليوم التالي من عيد القيامة؟

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أخبار السيسي في البيت الأبيض.. الاقتصاد قبل أي شيء

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