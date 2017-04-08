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وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج

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وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج

التحرير

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افتتح وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، اليوم السبت، 5 مصانع جديدة بالمناطق الصناعية بجرجا وطهطا، في مجالات تصنيع التكييف الصحراوى، والخشب المضغوط، والأعلاف، والمنتجات البلاستيكية، باستثمارات 185 مليون جنيه، وتوفر ما يقرب من 500 فرصة عمل مباشرة.

وقال قابيل، إن المصانع الخمسة تشمل مصنعًا لإنتاج الخشب المضغوط من سيقان الذرة الرفيعة باستثمارات 100 مليون جنيه، ويوفر 180 فرصة عمل مباشرة و3600 فرصة عمل موسمية، لافتًا إلى أن هذا المصنع يعد الأول في والشرق الأوسط وأفريقيا، الذي ينتج الخشب المضغوط من المخلفات الزراعية لصناعة الأثاث المنزلي والمكتبي، كما يسعى المصنع إلى التوسع في استغلال المخلفات الزراعية من خلال إنشاء مصنع لإنتاج خشب MDF وكذلك مصنع آخر لتصنيع ألواح الديكور.

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ولفت قابيل إلى أن المصنع الثاني يعمل في مجال تصنيع الأعلاف الداجنة والحيوانية، باستثمار 15 مليون جنيه ويوفر 25 فرصة عمل مباشرة، فيما يعمل المصنعان الثالث والرابع في مجال تصنيع الشنط والأكياس البلاستيكية باستثمار 50 مليون جنيه، ويوفران 130 فرصة عمل مباشرة ، فضلاً عن افتتاح خط إنتاج جديد لتصنيع التكييف الصحراوي بنسبة مكون محلى تبلغ 90% بمنطقة غرب جرجا بإحدى الشركات المنتجة للصناعات الهندسية والعاملة في مجال تصنيع مبردات المياه الديب فريزر، وتستهدف الشركة إنتاج 150 ألف وحدة تكييف صحراوي سنويا، وتصل إجمالي استثمارات المصنع إلى حوالي 20 مليون جنيه ويتيح 160 فرصة عمل مباشرة.

وأضاف قابيل أن الرئيس شدد على إنشاء مصانع صغيرة للشباب لدعم الاستثمار بمحافظات الصعيد وتوفير كل الدعم للمصانع التي تعمل لخلق مناخ جيد أمام المستثمرين ومنح أراض جديدة للتشجيع على الاستمرار من قبل أصحاب المصانع العاملة، وذلك من أجل تنمية مستدامة وتوفير فرص عمل للشباب للقضاء على البطالة. 

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التحرير

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