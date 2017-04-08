حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية

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قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز والجهات الرقابية قررا حظر استيراد كارت "النانو توفير" لمصر، وإعادة الشحنة مرة أخرى الى البلد الوارد منها، وذلك بعد أن ورد تقرير للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من قبل رئيس هيئة الطاقة الذرية، يفيد بأن مجموعة المسح الذري والفحص الإشعاعي بميناء القاهرة الجوي اكتشفت أثناء فحصها لشحنة بمخزن أراميكس للبريد السريع بقرية البضائع، شحنة ذات نشاط إشعاعي مرتفع بعدد أربعة طرود بوزن 118 كيلوجرام، وكانت تحتوي على "كروت النانو توفير" بعدد 9690 كارت، وبلد المنشأ ماليزيا والشحنة قادمة من الكويت.

وأضاف يعقوب في بيان له، أن لجنة الفحص أوصت بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة الشحنة الى بلد المنشأ، والتنبيه بمنع استيراد مثل هذه الأصناف لسميتها الإشعاعية العالية وللحفاظ على سلامة وصحة المستهلكين.

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كان الجهاز قد حذر جموع المستهلكين من وهم "كارت النانو توفير"، وأحال شركة "ادفانسد جلوبال للصناعة والتجارة" المالكة للإعلان عن الكارت والمعلنة على شاشة القنوات الفضائية، إلى النيابة العامة لمخالفتها قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، وذلك في ضوء مارصده المرصد الإعلامي بالجهاز من إعلانات تدعي فيها الشركة أن كارت توفير الطاقة يستطيع تقليل قيمة فواتير الكهرباء والبنزين، حيث يصدر موجات اهتزازية قوية لديها من القوة ما يكفي لضغط الشحنات الزائدة التي تتسبب في هدر الطاقة الكهربائية، وبالتالي تنخفض قيمة فواتير الكهرباء، وهو ما نفته الشركة القابضة للكهرباء بعد فحص عدد من العينات.