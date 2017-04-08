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وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه

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وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه

التحرير

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كتب: عبد الرحمن أبو رية وأمل نبيل

افتتح المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، اليوم السبت، مصنعين لإنتاج أجهزة التكييف والبلاستيك بالمنطقة الصناعية غرب مركز جرجا.

وقال "قابيل"، إن خط إنتاج أجهزة التكييف مقام على 10 آلاف متر مربع، يضم 91 عاملا، بتكلفة استثمارية تبلغ 2 مليون جنيه، تصل إلى 14 مليون جنيه عند اكتمال خط إنتاج التكييف الصحروي.

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وأضاف الوزير، أن مصنع التوحيد للبلاستك، مقام على مساحة 2500 متر بطاقة إنتاجية 480 طنا، بتكلفة استثمارية 10 ملايين جنيه.  

وأكد أن المنطقة الصناعية بغرب جرجا منطقة واعدة؛ نظرا لموقعها الفريد وقربها من مطار سوهاج الدولي، ومحور كوبري جرجا دار السلام أعلى نهر النيل لربطها بالطرق الصحرواي الشرقي وميناء سفاجا البحري.

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وأضاف أن إجمالي الاستثمارات بالمنطقة الصناعية بغرب جرجا بلغ 204.5 مليون جنيه، بإجمالي مشروعات 141 مشروعا، علي مساحة 253.552 متر مربع، و2729 عاملا.

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