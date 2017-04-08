ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة

كتب - محمد شعبان:

نجحت قوات الشرطة بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، في الإيقاع باثنين من أكبر تجار الهيروين بإمبابة.

وردت معلومات للواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، بأن "خالد استيف"، 44 عاما، السابق اتهامه في 27 قضية، و"حسن ديش"، 28 عاما، السابق اتهامه في 3 قضايا، يتاجران في المواد المخدرة بمنطقة إمبابة.

وتمكنت مأمورية بقيادة العقيد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث شمال الجيزة، والنقيب محمد المغربي، معاون مباحث إمبابة، من ضبط المتهمين بأحد الأكمنة، وبحوزتهما 449 تذكرة هيروين، و460 جنيها.

وأمام العميد شريف الجمل، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، اعترف المتهمان بحيازتهما للهيروين للإتجار، والمبلغ حصيلة البيع، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.