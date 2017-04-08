ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي

كتب -صابر المحلاوي:

تباشر نيابة الدقي، برئاسة المستشار عبد الله المهدي، رئيس النيابة، التحقيق مع عاطل، وسائق سوري الجنسية، لاتهامهما بسرقة إطارات السيارات.

وأمام النيابة واعترف المتهمان "إبراهيم. ن"، حاصل على ليسانس حقوق، و"مصطفى. غ" سائق يحمل الجنسية السورية بسرقتهما إطارات السيارات الفارهة المركونة بالأحياء الراقية، خاصة الشوارع الهادئة، وبيعها لعملائهما.

وأضاف المتهمان أنهما يستخدمان سيارة ملاكي خاصة بالمتهم الثاني لنقل المسروقات بها، وضبط بحوزتهما 8 إطارات سيارات مسروقة.

كانت مكنت قوات أمن الشرطة من ضبط "إبراهيم. ن" عاطل حاصل على ليسانس حقوق، و"مصطفى. غ" سائق يحمل الجنسية السورية، أثناء سرقتهما إطارات سيارة مركونة بالشارع، وضبط بحوزتهما سيارة ملك المتهم الثاني تحتوي على عدد من إطارات السيارات.

وعلى ذلك أمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد توجيه لهما تهمة السرقة.