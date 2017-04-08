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مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور)

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مصراوي Masrawy

جلسة اغتيال النائب العام السابق (1)جلسة اغتيال النائب العام السابق (1)

جلسة اغتيال النائب العام السابق (2)جلسة اغتيال النائب العام السابق (2)

جلسة اغتيال النائب العام السابق (3)جلسة اغتيال النائب العام السابق (3)

جلسة اغتيال النائب العام السابق (4)جلسة اغتيال النائب العام السابق (4)

جلسة اغتيال النائب العام السابق (5)جلسة اغتيال النائب العام السابق (5)

جلسة اغتيال النائب العام السابق (6)جلسة اغتيال النائب العام السابق (6)

جلسة اغتيال النائب العام السابق (7)جلسة اغتيال النائب العام السابق (7)

جلسة اغتيال النائب العام السابق (8)جلسة اغتيال النائب العام السابق (8)

جلسة اغتيال النائب العام السابق (9)جلسة اغتيال النائب العام السابق (9)

جلسة اغتيال النائب العام السابق (10)جلسة اغتيال النائب العام السابق (10)

جلسة اغتيال النائب العام السابق (11)جلسة اغتيال النائب العام السابق (11)

جلسة اغتيال النائب العام السابق (12)جلسة اغتيال النائب العام السابق (12)

جلسة اغتيال النائب العام السابق (13)جلسة اغتيال النائب العام السابق (13)

جلسة اغتيال النائب العام السابق (14)جلسة اغتيال النائب العام السابق (14)

جلسة اغتيال النائب العام السابق (15)جلسة اغتيال النائب العام السابق (15)

كتب- عمرو علي:

تصوير- علاء أحمد:

نشبت مشادة كلامية حادة بين منتصر الزيات، عضو فريق الدفاع عن المتهمين باغتيال المستشار هشام بركات، وممثل النيابة العامة أثناء بدء مرافعة الدفاع.

وقال الزيات في بداية مرافعته أن القضية شهدت انتهاك لكافة المعايير الإجرائية والإنسانية، معقبًا بأن النيابة ضربت بأصول العدالة عرض الحائط، كما أنها غضت الطرف عن جرائم بالدعوى.

وهو ما أثار غضب النيابة العامة، ليتدخل ممثلها مطالبًا هيئة محكمة جنايات القاهرة التي تنظر القضية برئاسة المستشار حسن فريد، بإثبات الواقعة في محضر الجلسة.

وعلق عضو الدفاع قائلًا:" النيابة هترهب المتهمين والدفاع؟"، وهو ما رد عليه ممثل النيابة مطالبًا الدفاع بالتزام آداب المرافعة، ليعقب "الزيات" منفعلًا: "أنا مؤدب وأنا في حماية المحكمة".

وفي أواخر يونيو 2015، قتل بركات في حادث تفجير استهدف موكبه بمنطقة الجديدة بالقاهرة، ليكون أكبر مسؤول مصري يقتل في حادث اغتيال منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو 2013.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم "الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل عبر الحدود".

وقال وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، في وقت سابق، إن قيادات جماعة الإخوان في تركيا وحركة حماس ضالعون في التخطيط والتمويل والتنفيذ لعملية اغتيال بركات.

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