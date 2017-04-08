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"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور)

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مصراوي Masrawy

عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة (1)عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة (1)

عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة (2)عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة (2)

عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة (3)عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة (3)

عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة (4)عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة (4)

عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة (5)عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة (5)

كتب- عمرو علي:
بدأت فعاليات ورشة عمل "المشكلات العملية في قضاء الأسرة "، والتي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتأتي الورشة في إطار البرنامج التدريبي لمشروع مكتب المساعدة القانونية، والذي يهدف الي الارتقاء بمستوي العمل في مجال قضاء الأسرة، للوصول الي أقصي سرعة في الفصل في دعاوي الأسرة، من خلال تنمية مهارات قضاة الاسرة وطرح المشكلات التي تعوق دون سرعة الفصل في الدعاوى للتغلب عليها وايجاد كافة الحلول الممكنة.
واستهلت الجلسة الافتتاحية بكلمة المستشار عمر حفيظ مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، والتي أعرب فيها عن أهمية عقد هذه الدورات لإثراء العمل القضائي من خلال تبادل الخبرات بين شيوخ القضاء، وبين شبابه للخروج بحلول خارج الصندوق وخلق بيئة مرنة في التقاضي.

ثم كلمة المستشار أحمد خيري مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، والتي أبدي من خلالها مدي تقديره لدعم المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، لهذه الورش إيمانا منه بأهمية التدريب المستمر في العمل القضائي.
وأكد خيري على أهمية الموضوعات المطروحة في هذه الورشة وخبرة المحاضرين
ثم تحدث المستشار حسن السيد رئيس محكمة الاسكندرية غرب الابتدائية عن أهمية التقاضي في مجال الأسرة خاصة، لأنها الأكثر تناولا في أحكام الشريعة الإسلامية وفي القرآن الكريم، لافتا في حديثه عن إنجازات دوائر الأسرة في الإسكندرية
كما أكد المستشار عبد الله الخولي رئيس محكمة الاسكندرية شرق الابتدائية في كلمته على أهمية هذه الدورات لما يواجه التقاضي في مجال الأسرة من مشكلات كثيرة وجسيمة

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مصراوي Masrawy

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