5 مشاهير أمام القضاء اليوم.. أبرزهم " أبو تريكة ومرسي"

مصراوي Masrawy

كتب- أحمد أبو النجا:

تشهد ساحة المحاكم اليوم السبت، العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام، حيث تشهد المحكمة الإدارية العليا، نظر طعن الحكومة لإلغاء رفع التحفظ على أموال أبو تريكة، كما تستكمل محكمة الجنايات محاكمة 738 متهمًا بقضية ''فض اعتصام رابعة العدوية''، ومرسي و24 آخرين بقضية "إهانة القضاء"، ونظر طعن هشام طلعت مصطفى على رفض الإفراج الصحي عنه.

ويرصد "مصراوي" عدد من المشاهير أمام القضاء اليوم على النحو التالي:

نظر طعن الحكومة لإلغاء رفع التحفظ على أموال أبو تريكة

تنظر المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، طعن هيئة قضايا الدولة، على القرار الصادر بالاستمرار في تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري وإلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق.

واختصم الطعن رقم 34201 لسنة 63 قضائية عليا، كل من: محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي السابق، ومحافظ البنك المركزي، ورؤساء مجالس إدارات بنوك بريوس مصر، ومصر، والتجاري الدولي.

يشار إلى أن محمد عثمان دفاع أبو تريكة، تقدم بطعن باستمرار تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ على الأموال عن تنفيذ الحكم، وقضت محكمة القضاء الإداري باستمرار التنفيذ.

كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، قضت في 10 يناير الماضي بقبول الاستشكال المقام من محمد أبو تريكة، والذي يطالب بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ الحكم.

محاكمة بديع وآخرين بقضية ''فض اعتصام رابعة العدوية''

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة مرشد جماعة الإخوان محمد بديع و738 آخرين في قضية "فض اعتصام رابعة".

وتضم قائمة المتهمين في القضية عددا من كبار قيادات الجماعة من بينهم، عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وعاصم عبد الماجد، وعصام سلطان، إضافة إلى طارق الزمر.

وقررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة في أغسطس 2015، ووجهت لهم تهم ارتكاب جرائم "التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بغير ترخيص".

وكانت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش فضت اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013، بعد اعتصام استمر 47 يوما اعتراضا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

وأسفر فض الاعتصام عن مقتل 615 شخصا بينهم 8 من قوات الأمن، بحسب ما أعلنته لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس السابق عدلي منصور.

محاكمة مرسي و24 آخرين بـ"إهانة القضاء"

تستمع محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، مرافعة الدفاع في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين بقضية "إهانة القضاء".

ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى مرافعات دفاع المتهمين عصام سلطان وصبحي صالح ومحمد سعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وتوفيق عكاشة وحمدي الفخراني.

كانت هيئة التحقيق قالت إن المتهمين "أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية".

وتضم قائمة المتهمين محامين وصحفيين ونشطاء وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين.

ومرسي صادر ضده أحكام بالسجن في قضايا أخرى.

طعن هشام طلعت مصطفى على رفض الإفراج الصحي عنه

تستأنف الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم السبت، نظر الطعنين المقامين من المحاميين يحيى عبد المجيد وجميل سعيد، مفوضين عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحكوم عليه في قضية مقتل المطربة سوزان تميم، لإلغاء حكم رفض الإفراج الصحي عنه‪.

واختصم الطعنان رقمي ٧١٩٥ / ٧٦٢٤ لسنة ٦٢ قضائية عليا النائب العام بصفته.

وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، أصدرت حكمًا برفض دعوى هشام طلعت مصطفى المطالبة بالإفراج الصحي عنه، والتي أكد فيها إصابته بداء النشواني، وهو ما يعرض حياته للخطر داخل السجن‪.‬

نظر طعن وزير الخارجية على حكم تجديد جواز سفر أيمن نور

تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، وعضوية المستشار محمد خفاجي، اليوم السبت الطعن المقام من وزير الخارجية ضد أيمن نور، والتي تطالب بإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري (أول درجة) بتجديد جواز سفره.

كان أيمن نور أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة؛ للمطالبة بتجديد جواز السفر الخاص به لدولتي لبنان وتركيا، وأقر الحاضر عن "نور" أن موكله مقيم حاليا بفرنسا وطلب إدخال خصوم جدد بالدعوى.