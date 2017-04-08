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إيران تدعو لتشكيل لجنة دولية محايدة بشأن استخدام الكيماوي في سوريا

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إيران تدعو لتشكيل لجنة دولية محايدة بشأن استخدام الكيماوي في سوريا إيران تدعو لتشكيل لجنة دولية محايدة بشأن استخدام الكيماوي في سوريا

مصراوي Masrawy

الهجوم الكيماوي في سوريا

طهران (د ب ا)

دعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بمشاركة دول محايدة لدراسة قضية استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.

وفي كلمة له اليوم السبت، خلال الملتقى الوطني للاقتصاد المقاوم والتنمية القروية، قال إن هذه اللجنة يجب ان تشكل من دون مشاركة ورئاسة الأمريكيين ليتم البحث في اطارها بشان من أين جاءت الأسلحة الكيماوية المستخدمة في سوريا ومن جاء بها، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وتابع الرئيس روحاني، ان السورية وفقا لإعلان منظمة الأمم المتحدة لا تمتلك الأسلحة الكيماوية، لذا ينبغي توضيح من أي جاءت هذه الأسلحة؟

وأدان روحاني " العدوان العسكري الأمريكي على سوريا، واعتبر أن الولايات المتحدة تعتبر نفسها قاضي وشرطي العالم، وتبادر هي نفسها لإصدار الحكم وتنفيذه، متسائلا أنه بأي مسوغ قانوني قامت أمريكا بقصف سوريا".

كانت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) قد أعلنت أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة استهدفت مطار الشعيرات العسكري السوري في محافظة حمص بوسط سورية بإجمالي 59 صاروخا من طراز توماهوك من قطع بحرية أمريكية متمركزة في البحر المتوسط، وذلك ردا على هجوم يشتبه بأنه كيماوي فى بلدة خان شيخون في ريف إدلب" .

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