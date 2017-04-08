أخصائية التغذية نورا حسب الله: احذروا من شاي "التخسيس" لهذا السبب

كتبت - هاجر حاتم:

حذرت أخصائية التغذية العلاجية نورا حسب الله من تناول البعض لشاي التخسيس بهدف إنقاص الوزن، وذلك لأنه خطير بسبب آلية عمله، حيث يقوم بجعل الجسم يفقد المياه، وليس الدهون.

وأوضحت نورا لـ "مصراوي" أن شاي التخسيس "مدر للبول" يجعل الشخص يحتاج إلى دخول الحمام كثيرًا، مما يفقده المياه التي يحتاجها الجسم، وبالتالي يفقد الوزن لوقت بسيط، كما يفقد الأملاح المعدينة والعناصر المهمة التي يحتاجها الجسم أثناء عملية الإخراج.

كما أضافت حسب الله أن استخدام هذه النوعية من الشاي يضعف حركة المعدة والأمعاء، ولا يجعلها تعمل بالشكل الصحيح.