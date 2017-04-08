تحويلات مرورية بكورنيش الإسكندرية ومنطقة مصطفى كامل.. تعرف عليها

الإسكندرية – محمد عامر:

بدأت إدارة مرور الإسكندرية، صباح اليوم السبت، عمل تحويلات مرورية بمنطقة مصطفى كامل بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، لاستكمال أعمال إنشاء كوبري بطول 800 متر على طريق الكورنيش، ضمن ما يُعرف بمشروع "سيتى سكوير".

ونسقت إدارة المرور بمديرية أمن الإسكندرية، لإجراء تلك التحويلات وتعديل مسار الحركة المرورية لتخفيف الكثافات والتكدسات بالمنطقة المشار إليها. وذلك على النحو التالي:

السماح بالمرور في الاتجاهين بطريق الكورنيش بطول الطريق، عدا 400 متر فقط من تقاطع طريق الجيش مع مسرح السلام حتى المعسكر الروماني في الحارة القبلية فقط.

القادم من محطة الرمل تجاه شرق المدينة يسلك شارع الصفواني تجاه شارع بورسعيد وامتداده شارع أحمد شوقي، حتى شارع المعسكر الروماني يسارًا إلى طريق الجيش مرة أخرى.

شارع المشير أحمد إسماعيل تجاه شارع 4 داخل عمارات القوات المسلحة حتى شارع المعسكر يسارًا إلى طريق الجيش.

شارع مسرح السلام تجاه شارع المعسكر الروماني يسارًا إلى طريق الجيش.

جرى تعديل مسار المرور بشارع المعسكر الروماني من أحمد شوقي تجاه طريق الجيش مع الاستمرار بالوصلة من أحمد شوقي إلى طريق الحرية.

تعديل مسار المرور بشارع المشير أحمد إسماعيل تجاه واحد من طريق الجيش حتى مزلقان ترام سيدي جابر الشيخ، ويسمح للمرور بالاتجاهين في الوصلة من مزلقان سيدي جابر الشيخ حتى طريق الحرية.

شارع عبد الحميد العبادى، جرى تغيير الاتجاه من شارع الخليج تجاه شارع سوريا ويستمر حتى شارع المعسكر.

تم تحديد الاتجاهات للشوارع الداخلية بمنطقة مساكن مصطفى كامل، بحيث تستوعب الحركة المرورية من طريق الجيش تجاه المعسكر الروماني والعودة لطريق الجيش مرة أخرى.

وناشدت إدارة مرور الإسكندرية القادم من مناطق غرب المدينة والطريق الصحراوى المتجه لمناطق شرق المدينة "سيدى بشر – العصافرة – ميامى – المندرة - المعمورة - أبوقير" سلوك الطريق الدولى حتى تقاطع الطريق الدولى مع شارع 45.

وأشارت إلى أنه يفضل للقادم من مناطق غرب المدينة المتجه إلى مناطق "العوايد – السيوف – الساعة – الإقبال" سلوك طريق المطار أو الطريق الدائرى تجاه كوبرى العوايد – شارع مصطفى كامل لتفادى حدوث كثافات بشبكة الطرق الداخلية.