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نيابة دمياط تحقق في واقعة مقتل شاب خلال مشاجرة بكفر سعد

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نيابة دمياط تحقق في واقعة مقتل شاب خلال مشاجرة بكفر سعد نيابة دمياط تحقق في واقعة مقتل شاب خلال مشاجرة بكفر سعد

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نيابة دمياط تحقق في واقعة مقتل شاب

دمياط – محمد إبراهيم:
تباشر النيابة العامة بدمياطـ، التحقيقات في واقعة مقتل شاب خلال مشاجرة شهدتها قرية التوفيقية بمركز كفر سعد، وتكثف قوات الأمن حاليًا جهودها لضبط الجناة، بعدما كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط البحث الجنائي عن مقتل "أيمن.م"، 27 عامًا، متأثرًا بإصابته جراء طعنة نافذة بسلاح أبيض.

وأكد شهود عيان أن اثنين من أهالي عزبة "أبو داوود" اعتديا على المجني عليه بعد مشادات كلامية بينهما، قبل أن يطعنه أحدهما بغتة، وجرى نقله إلى مستشفى كفر سعد المركزي، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

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