مدبولي: تنفيذ ١٦٣٢ وحدة بالإسكان الاجتماعي في "أخميم الجديدة" بسوهاج

كتبت- ندى الخولي:

قال مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه يجري تنفيذ ١٦٣٢ وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة أخميم الجديدة، بمحافظة سوهاج، للمساهمة في تسكين الفائض من سكان المدينة الأم، والحد من العشوائيات، وتوفير فرص عمل للشباب لمكافحة البطالة.

وأشار كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أنه يتم تنفيذ المباني الخدمية "وحدة صحية، ومدرسة تعليم أساسي، وأسواق تجارية، ومبنى شرطة، وإطفاء، وبريد"، لخدمة سكان المدينة، مضيفاً أن مدينة أخميم الجديدة أُنشئت طبقا للقرار الجمهورى رقم ١٩٥ لسنة ٢٠٠٠ م والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٢٣ لسنة ٢٠١٥ م، وتقع شرق نهر النيل جنوب شرق المدينة الأم، وتبعد عن النيل حوالى ٣ كم، كما تعتبر نافذة لمحافظة سوهاج على طريق الصعيد البحر الأحمر، المؤدى إلى ميناء سفاجا ومدينة الغردقة، وكذا طريق الجيش الشرقي القاهرة- أسيوط.

وذكر حسام فتحى، رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة: إنه من المقرر الانتهاء من توصيل المياه لمواقع الإسكان الاجتماعي وقطع الأراضي بالمدينة كمرحلة أولى، عند الانتهاء من أعمال البوستر وشبكة المياه في نهاية يونيو المقبل، وذلك من محطة مياه تم الانتهاء من تنفيذها بسعة ألفي م3.

وبالنسبة لأعمال الصرف الصحي فسيتم التصرف فيها من خلال وحدة مدمجة سعة ألفى م3، كحل عاجل، ويتم معالجتها ثلاثياً واستخدامها لرى المسطحات الخضراء، موضحاً أنه تم نهو أعمال المدخل الرئيسي للمدينة "أسفلت، زراعة وتجميل – إنارة".