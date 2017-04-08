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وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

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وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مصراوي Masrawy

وفاة معتمر بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

توفى معتمر مصري الجنسية بصالة السفر بمطار القاهرة الدولي، السبت، وذلك قبل سفره إلى الأراضي المقدسة لأداء العمرة متأثرًا بإصابتها بهبوط حاد بالدورة الدموية والقلب، وتم نقل الجثمان إلى أحد المستشفيات لاستكمال إجراءات دفنه.

وقالت مصادر بالحجر الصحى بالمطار، إن المعتمر المصري "حسن. ب" ٧٤ عاما، أصيب بحالة إغماء بعد انهاء إجراءات سفره إلى جدة وقبل صعوده الطائرة .

وأضافت المصادر: "قام الأطباء تحت أشراف الدكتور مدحت قنديل مدير الحجر الصحى بالكشف على الراكب بمبني الركاب ٢ الجديد، وتبين وفاته متأثرا بإصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية والقلب، وتم نقل الجثمان بسيارة إسعاف المطار تحت إشراف محمود غنيم مشرف الإسعاف إلى مستشفى هليوبوليس لاستكمال إجراءات دفنه".

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مصراوي Masrawy

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