الأوقاف: اعتماد حفظ القرآن كشرط أساسي للتعيين والترقي بالوزارة

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار، جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة اعتمدت حفظ القرآن كشرط للتعيين والترقية في أي عمل إداري أو دعوي أو السفر للخارج واختيار المحفظين.

وأضاف جمعة- خلال كلمته في افتتاح المسابقة العالمية للقرآن، اليوم السبت، بأحد فنادق القاهرة- "وزارة الأوقاف في خدمة كتاب الله والدين والوطن دائما، وشرف لنا أن نقوم بذلك، وما أحوجنا إلى الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله في هذا الوقت"، لافتا إلى أنه تم إضافة تفسير القرآن كاملا في المسابقة.

وأوضح مختار جمعة، أن الوزارة تهدف إلى إحياء المفهوم العلمي للقرآن، وأن اللجان المحكمة ستناقش المتسابقين في الفهم الدقيق للقرآن الكريم وتفسيره. لافتًا إلى أن وزارة الأوقاف تعد الآن مسابقة لإيفاد المحفظين والقرآن خلال شهر رمضان للخارج، مشددا على أنه لا توجد أي مجاملات، ومن يثبت ذلك عليه أن يتقدم بشكوى فورا.

وتابع الوزير: "سيتم إصدار رخصة خلال أيام للمحفظين بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي".

وتعقد المسابقة على مدار أربعة أيام، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة وفود من 40 دولة، وستختتم فعاليتها الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر، أن يكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن، خلال احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر في الـ27 من رمضان المقبل.